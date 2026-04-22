Тренер Чикаго пішов у відставку після шести років роботи у клубі

Біллі Донован залишає Чикаго, який очолював протягом шести сезонів.

Про це повідомляє пресслужба "Буллз"

Під його керівництвом команда здобула 226 перемог і зазнав 256 поразок. Вона лише одного разу змогла кваліфікуватись у плейоф.

"Після серії вдумливих і тривалих обговорень із власниками щодо майбутнього організації я вирішив піти з посади головного тренера Чикаго, щоб дозволити процесу пошуку нового наставника розгорнутися. Я вважаю, що в інтересах "Буллз" дати новому керівнику можливість сформувати штаб на власний розсуд. Моя вдячність цьому місту та цій організації залишиться назавжди. Дякую Джеррі та Майклу за надану можливість і, що ще важливіше, за сформовані стосунки. Мені пощастило працювати з такими власниками. Я багато чим зобов'язаний своїм гравцям і тренерському штабу протягом цих шести років. Ви щодня працювали поруч зі мною, щоб рухати організацію "Буллз" уперед. І окрема подяка вболівальникам – ваша енергія, пристрасть і підтримка створювали перевагу домашнього майданчика, яка є однією з найкращих у лізі", – заявив Донован.

Зазначимо, що раніше "Буллз" звільнили виконавчого віцепрезидента франшизи Артураса Карнісова та генерального менеджера Марка Еверслі.

У нинішньому сезоні Чикаго посіло 12 місце у Східній конференції регулярного чемпіонату НБА. "Буллз" завершили кампанію з 31 перемогою у 82 матчах.