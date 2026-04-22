Лейкерс завдав поразки Г'юстону, впевнена перемога Філадельфії над Бостоном Шульги у плейоф НБА

У ніч проти 22 квітня відбулися три чергові матчі раунду плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Ігрова програма дня стартувала із впевненої перемоги Філадельфії над Бостоном, за який зіграв українець Максим Шульга, тоді як Портленд лише з різницею у три очки переграв Сан-Антоніо.

У крайньому поєдинку Г'юстон програв Лейкерс. Найрезультативнішим гравцем гри став зірковий форвард Лейкерс Леброн Джеймс – 28 очок.

НБА – раунд плейоф

22 квітня

Бостон – Філадельфія 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)

Сан-Антоніо – Портленд 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)

Лейкерс – Г'юстон 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)

Напередодні закінчилися ще три матчі плейоф НБА.