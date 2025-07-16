Це, мабуть, найкраща якість для гравця: тренер Бостона – про гру Шульги

Головний тренер Бостона в Літній лізі НБА Метт Рейнольдс висловився щодо українського розігруючого команди Максима Шульги, відзначивши його спокій на паркеті під час матчу проти Нью-Йорк Нікс (94:81).

Про це він сказав у коментарі CLNS Media Boston Sports Network.

"Так, я б сказав, що це якість стабільного гравця, чи не так? Знаєте, він ніколи не панікує , ніколи не грає надто поспішно або надто повільно, він просто приводить нас у дію.

Тиск на м’яч по майданчику, не виявляючи при цьому великої кількості емоцій, це, мабуть, найкраща якість для гравця. Ви просто можете перейти до наступного розіграшу, незалежно від результатів попереднього", – зазначив Рейнлольдс.

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Максим виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.