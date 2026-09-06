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Розігруючий збірної України дебютував у складі мадридського Реала в товариському поєдинку

Микола Літвінов — 6 вересня 2026, 12:05
Розігруючий збірної України дебютував у складі мадридського Реала в товариському поєдинку
Максим Шульга
БК Реал Мадрид

Розігруючий збірної України Максим Шульга відіграв свій перший матч у футболці мадридського Реала. Це сталося під час товариського поєдинку з іспанською Басконією.

Зустріч завершилася із рахунком 121:80 на користь "вершкових".

Варто зазначити, що його триочковий перевів перевагу мадридців за позначку 100 очок.

Загалом протягом матчу Шульга заробив для "вершкових" 15 очок, ставши другим найрезультативнішим гравцем після Факундо Кампаццо. Окрім того, він віддав за гру 5 передач та здійснив 4 перехоплення.

Товариські матчі
5 вересня

Реал Мадрид – Басконія 121:80 (46:26, 32:13, 28:20, 15:21)

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.

Максим Шульга БК Реал Мадрид

Максим Шульга

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