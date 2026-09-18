Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Реал у дебютному матчі Шульги переграв Дубай на шляху в фінал Суперкубку Євроліги

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 22:25
Реал у дебютному матчі Шульги переграв Дубай на шляху в фінал Суперкубку Євроліги
Real Madrid Basket

Мадридський Реал переграв Дубай у півфіналі першого розіграшу Суперкубку Євроліги.

Зустріч завершилась в овертаймі перемогою іспанського клубу з рахунком

Свій дебютний матч за Реал зіграв український новачок Максим Шульга. В активі захисника понад 5 хвилин ігрового часу, без результативних дій.

Суперкубок Євроліги
1/2 фіналу, 18 вересня

Дубай – Реал Мадрид 95:98 (27:18,16:24,20:22,25:24, ОТ – 7:10)

У фіналі Реал зустрінеться з грецьким Олімпіакосом, який у своєму поєдинку переграв Фенербахче (92:90).

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.

Раніше повідомлялося, що ексцентровий Реала Олексій Лень може залишити Басконію через кілька днів після підписання контракту.

Максим Шульга БК Реал Мадрид

Максим Шульга

Розігруючий збірної України дебютував у складі мадридського Реала в товариському поєдинку
Я не міг сказати "ні" такому клубу: Шульга – про свій перехід у Реал
Реал оголосив про підписання контракту з українським розігруючим
Мадридський Реал оформив перехід гравця збірної України
Український розігруючий близький до переходу в Реал

Останні новини