Реал у дебютному матчі Шульги переграв Дубай на шляху в фінал Суперкубку Євроліги

Мадридський Реал переграв Дубай у півфіналі першого розіграшу Суперкубку Євроліги.

Зустріч завершилась в овертаймі перемогою іспанського клубу з рахунком

Свій дебютний матч за Реал зіграв український новачок Максим Шульга. В активі захисника понад 5 хвилин ігрового часу, без результативних дій.

Суперкубок Євроліги

1/2 фіналу, 18 вересня

Дубай – Реал Мадрид 95:98 (27:18,16:24,20:22,25:24, ОТ – 7:10)

У фіналі Реал зустрінеться з грецьким Олімпіакосом, який у своєму поєдинку переграв Фенербахче (92:90).

Нагадаємо, що Шульга став гравцем "королівського" клубу в серпні цього року, перейшовши з Бостон Селтікс. Він виступатиме за мадридську команду протягом наступних двох сезонів.

Раніше повідомлялося, що ексцентровий Реала Олексій Лень може залишити Басконію через кілька днів після підписання контракту.