Торонто встановив унікальний рекорд сезону НБА

Торонто Репторс в матчі проти Ваншингтона встановили унікальний рекорд сезону-2024/25 в НБА.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Баскетболісти виконали 73 підбирання за матч, чого не вдавалось зробити жодній команді в поточній кампанії. Окрім того, такий результат є рекордом Торонто.

Franchise record 73 boards tonight 💪 pic.twitter.com/z0Qv2yee6o — Toronto Raptors (@Raptors) March 11, 2025

Одразу четверто гравців зробили 10 або більше підбирань – Скотті Барнс (13), Ей Джей Лоусон (12), Орландо Робінсон (11) та Ар Джей Барретт (10).

Попередній найкращий показник встановила Оклахома у матчі з Сакраменто – 70.

Раніше повідомлялось, що Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень за попередній сезон.