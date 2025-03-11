Торонто встановив унікальний рекорд сезону НБА
Скотті Барнс
Торонто Репторс
Торонто Репторс в матчі проти Ваншингтона встановили унікальний рекорд сезону-2024/25 в НБА.
Про це повідомляє пресслужба франшизи.
Баскетболісти виконали 73 підбирання за матч, чого не вдавалось зробити жодній команді в поточній кампанії. Окрім того, такий результат є рекордом Торонто.
Одразу четверто гравців зробили 10 або більше підбирань – Скотті Барнс (13), Ей Джей Лоусон (12), Орландо Робінсон (11) та Ар Джей Барретт (10).
Попередній найкращий показник встановила Оклахома у матчі з Сакраменто – 70.
Раніше повідомлялось, що Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень за попередній сезон.