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Торонто встановив унікальний рекорд сезону НБА

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 11:26
Торонто встановив унікальний рекорд сезону НБА
Скотті Барнс
Торонто Репторс

Торонто Репторс в матчі проти Ваншингтона встановили унікальний рекорд сезону-2024/25 в НБА.

Про це повідомляє пресслужба франшизи.

Баскетболісти виконали 73 підбирання за матч, чого не вдавалось зробити жодній команді в поточній кампанії. Окрім того, такий результат є рекордом Торонто.

Одразу четверто гравців зробили 10 або більше підбирань – Скотті Барнс (13), Ей Джей Лоусон (12), Орландо Робінсон (11) та Ар Джей Барретт (10).

Попередній найкращий показник встановила Оклахома у матчі з Сакраменто – 70.

Раніше повідомлялось, що Святослав Михайлюк отримав чемпіонський перстень за попередній сезон.

НБА Торонто Репторс

Торонто Репторс

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