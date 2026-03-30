Торонто побив абсолютний рекорд НБА за кількістю набраних поспіль очок

У ніч із 29 на 30 березня, відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату НБА, в одному з яких сталась історична подія.

Про це повідомляє ESPN.

Торонто декласував Орландо з рахунком 139:87. Під час цього поєдинку "Репторз" видали шалену серію, протягом якої набрали 31 очко поспіль.

Вони програвали 14:20 у середині першої чверті, які згодом перетворили на 45:20. Це стало найбільшою серією набраних очок поспіль в епоху детальної статистики, яка ведеться з сезону-1997/98.

Після того, як Паоло Банкеро реалізував кидок до наступної влучної спроби "Меджик" минуло майже вісім хвилин. Для Орландо ця поразка стала сьомою в останніх восьми матчах.

Попри це, клуб усе ще претендує на пряме потрапляння у плейоф і вже гарантував собі стикові поєдинки. Торонто ж посідає п'яту позицію у Східній конференції.

