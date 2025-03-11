Михайлюк з рук гравців Бостона отримав чемпіонський перстень за минулий сезон

Український баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк перед грою з Бостоном у "ТД Гарден" отримав свій чемпіонський перстень за минулий сезон, коли він у складі "кельтів" виграв Кубок Ларрі О'Брайєна.

На честь українця на великому екрані було показане невеличке триб'ют-відео, присвячене його виступам, а потім гравці Селтікс вручили Святославу перстень.

Михайлюк минулого сезону за клуб провів 41 матч. Його показники: 4,0 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10 хвилин на паркеті.

Сьогоднішній матч пройшов у рівній боротьбі, але Бостон за підтримки домашньої публіки здобув перемогу – 114:108.

Святослав за Джаз відіграв 23 хвилини, набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 2/6 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "-9".

"Сві був чудовий. Він відноситься до тієї категорії хлопців, які дійсно впливають на перемогу. Він допомагав нам вигравати ігри", – сказав після матчу наставник Селіткс Джо Маззулла.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України став рекордсменом Клівленд Кавальєрс.