Перстень для Михайлюка, Лейкерс програли аутсайдеру Сходу: результати матчів НБА

У ніч на 10 березня в Національній баскетбольній лізі сезону-2024/25 відбулося 12 матчів.

Найцікавішими з них для українських уболівальників були поєдинки в Бостоні та Лос-Анджелесі.

Перед грою з Ютою Селтікс вручили чемпіонський перстень Святославу Михайлюку.

Бостон переграв Юту (114:108), Святослав відіграв 23 хвилини, набрав 8 очок (1/2 двоочкові, 2/6 триочкові), зібрав 4 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі. Плюс-мінус із ним на паркеті склав "-9".

Олексій Лень вийшов у старті за Лейкерс. Українець відіграв 13 хвилин, очок не набрав (0/1 двоочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах. Плюс-мінус "-4".

Баскетбол – НБА

Регулярний чемпіонат, 11 березня

Бруклін – Лейкерс 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)

Бостон – Юта 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)

Торонто – Вашингтон 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)

Атланта – Філадельфія 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)

Майамі – Шарлотт 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)

Оклахома-Сіті – Денвер 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)

Чикаго – Індіана 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)

Мемфіс – Фінікс 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)

Х’юстон – Орландо 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)

Сан-Антоніо – Даллас 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)

Голден Стейт – Портленд 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)

Сакраменто – Нью-Йорк 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)

Нагадаємо, колишній тренер збірної України став рекордсменом Клівленд Кавальєрс.