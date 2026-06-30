Торонто та Кліпперс погодили обмін Леонарда на гравця Матчу всіх зірок

Лос-Анджелес Кліпперс погодив трейд Кавая Леонарда до Торонто Репторз в обмін на Брендона Інгрема, Грейді Діка, два вибори першого раунду, один обмін виборами та два вибори другого раунду.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are nearing deal sending Kawhi Leonard to the Toronto Raptors for Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 first-round picks, 1 pick swap and 2 second-rounders, sources tell ESPN. A return to Canada for the Raptors champion and two-time Finals MVP. pic.twitter.com/VovqGw5qS6 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

35-річний Леонард має ще рік чинного контракту, який принесе йому 50,3 мільйона доларів, перш ніж він перейде на статус необмежено вільного агента наступного літа.

Як зазначає журналіст Кріс Хейнс, сторони невдовзі розпочнуть переговори про продовження угоди до 2029-го.

Кавай чудово провів попередній сезон, набираючи в середньому 27,9 очка, 6,4 підбирання, 3,6 передачі та 1,9 перехоплення. Він посів сьоме місце в голосуванні за найціннішого гравця.

Леонард вже грав за Торонто. Було це в сезоні-2018/19, коли "динозаври" віддали за нього Сан-Антоніо Демара Дерозана та Якоба Пелтля.

Форвард чудово провів той рік, привівши франшизу до першого і єдиного чемпіонського титулу.

Інгрем – учасник Матчу зірок НБА 2026. Також його обирали на All Star Game в 2020-му, коли той виступав за Пеліканс. Форвард торік набирав 21,5 очка та 5,6 підбирання.

Нагадаємо, Леброн Джеймс вирішив залишити Лейкерс після 8 років гри за клуб.