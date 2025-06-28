Творець чемпіонського Торонто-2019 залишив канадський клуб

Масаї Уджирі залишив свої посади заступника голови та віце-президента з баскетбольних операцій Торонто Репторс після 13 років роботи в клубі.

Про це канадський колектив повідомив у соцмережах.

Уджирі мав ще один рік за контрактом з Торонто. Проте, скоріше за все, сторони не змогли домовитися про нову угоду. Це оголошення відбулося наступного дня після завершення драфту НБА-2025, що може вказувати на те, що Масаї вже не мав впливу на те, яких гравців обирала франшиза з Канади.

У той же час організація оголосила про продовження контракту з генеральним менеджером Боббі Вебстером.

MLSE parts ways with Raptors President and Vice Chairman Masai Ujiri pic.twitter.com/H43RI8qv5H — Toronto Raptors (@Raptors) June 27, 2025

Масаї Уджирі приєднався до Репторс на посаді генерального менеджера в 2013 році, вигравши в тому ж сезоні нагороду Керівника року.

54-річний нігерієць був тією людиною, яка побудувала чемпіонський Торонто 2019 року. Репторс стали першою командою не зі США, яка стала володарем Кубку Ларрі О'Браєна.

Саме він звільнив Двейна Кейсі, який за свою роботу в Торонто став Тренером року-2018. На його місце був покликаний Нік Нерс, працювавший асистентом Кейсі. Для Нерса це був перший досвід на чолі команди НБА.

Уджирі також організував обмін Кавая Леонарда із Сан-Антоніо Сперс. У підсумку саме Кавай став лідером Торонто у чемпіонському сезоні, в якому він був визнаний MVP фінальної серії.

Раніше стало відомо, що Бостон Селтікс обрали Максима Шульгу у другому раунді драфту НБА 2025 року.