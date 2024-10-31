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Такий наш рівень: капітан Дніпра прокоментував виступ команди в Кубку Європи ФІБА

Олексій Мурзак — 31 жовтня, 15:21
Такий наш рівень: капітан Дніпра прокоментував виступ команди в Кубку Європи ФІБА
Станіслав Тимофеєнко
ФБУ

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко прокоментував виступ команди в основному раунді Кубку Європи ФІБА, зазначивши, що саме такий рівень наразі має чемпіон України.

Про це він написав на свой сторінці в Instagram.

"Ось і завершився наш виступ у Кубку Європи ФІБА. Дякую усім, хто вболівав за нас, ми відчували вашу підтримку, а також усім, хто радів нашим поразкам.
Мабуть, усі чекали що ми усіх будемо перемагати, але, на жаль, такий наш рівень. Тепер ми повертаємось до рідного чемпіонату і будемо радувати вас своєю грою. Дякую нашим захисникам і захисницям", – написав Тимофеєнко.

Нагадаємо, Дніпро виграв один матч з шести, обмінявшись перемогами з португальським Спортингом, а також програвши по дві зустрічі польському Анвілу та італійському Динамо Сассарі.

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