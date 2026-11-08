Дніпро переграло Ніко-Баскет, Рівне втримало перемогу над Прикарпаттям-Говерлою у Суперлізі

У неділю, 8 листопада, трьома матчами продовжився регулярний чемпіонат Суперліги з баскетболу.

Дніпро у непростому матчі обіграв Ніко-Баскет. Дніпряни впевнено розпочали поєдинок, досягши в середині першої чверті відриву в +19 очок, і тривалий час контролювали двозначну перевагу. Суперник у четвертій чверті здійснив потужний камбек, набравши 30 очок за період, скоротив відставання та зрівняв рахунок. У напруженій кінцівці Дніпро втримав перемогу, оскільки Сафонов не влучив вирішальний дальній кидок на останній секунді.

Рівне здобуло домашню перемогу над Прикарпаттям-Говерлою із рахунком 80:77. Господарі потужно провели першу половину зустрічі, створивши на початку третьої чверті комфортну перевагу у 22 очка. Однак надалі ініціатива перейшла до гостей, які змогли відігратися та зрівняти рахунок у кінцівці. Проте у клатчі іванофранківці своїми моментами не скористалися, і Рівне втримало три очки переваги.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

8 листопада

Дніпро – Ніко-Баскет 82:80 (27:11, 16:19, 19:20, 20:30)

Дніпро: Сорочан 17, Колдомасов 13 + 6 підбирань + 8 передач, Тимофеєнко 13 + 6 підбирань, Закурдаєв 9, Сипало 2 + 6 підбирань – старт; Загреба 17 + 7 підбирань, Бондарчук 5, Дубоненко 4, Смітюх 2, Горобченко 0

Ніко-Баскет: Сімпсон 20 + 10 підбирань, Карпюк 10 + 14 підбирань, Самфонов 9, Водолазський 8, Лук'ян 3 – старт; Мартін 18 + 7 передач, Стрижак 10 + 7 підбирань, Гарбар 2, Бешетя 0

Рівне-Dream-ОШВСМ – Прикарпаття-Говерла-КФВ 80:77 (22:13, 27:17, 15:23, 16:24)

Рівне-Dream-ОШВСМ: Биков 7 очок + 3 підбирання + 3 передачі, Тимощук 9 + 3 підбирання, Поносов 8 + 4 підбирання, Бенсон 13 + 9 підбирань, Ейса 13 + 3 підбирання — старт; Джейкобс 12 + 4 підбирання, Рябой 7, Триколенко 11 + 4 передачі, Кравченко 0, Шептицький 0.

Прикарпаття-Говерла-КФВ: Чугунов 10 очок + 5 підбирань, Говард 19 + 7 підбирань + 3 передачі, Старцев 12 + 3 передачі, Дмитренко 4 + 4 підбирання, Горобченко 6 + 3 підбирання + 5 передач — старт; Дюпін 5, Дроздов 9 + 5 підбирань, Лесик 9 + 5 підбирань, Кузнецов 3.

Нагадаємо, напередодні Ніко-Баскет переграв Запоріжжя, а Говерла здолала Волинь.