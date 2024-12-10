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Тренер Кліпперс: Кавай ледь не плакав через свої травми, вважаючи, що підставив одноклубників

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 16:11
Тренер Кліпперс: Кавай ледь не плакав через свої травми, вважаючи, що підставив одноклубників
Кавай Леонард
BasketNews

Головний тренер Кліпперс Тайрон Лю розповів про трудову етику його підопічного Кавая Леонарда, який все ще не зіграв жодного матчу цього сезона.

Про дваразового чемпіона НБА наставник поговорив в інтерв'ю Стівену Ей Сміту.

"Я просто хочу, щоб люди знали з точки зору Кавая. Його це (постійні травми) ще більше розчаровують. Він хоче бути на паркеті, він хоче грати щовечора. Це просто невдалий час. Він не казав: "Я не буду грати зараз, а буду грати тільки у плейоф.

Це були важкі дні, важкі ночі. Я розмовляв з Каваєм вночі, коли він мало не плакав, говорячи про те, як він підвів команду. Але з травмами нічого не поробиш. Він ще один хлопець, який надзвичайно важко працює кожного дня, щоб бути на паркеті, щоб бути на майданчику", – сказав Лю.

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Минулого сезону Кавай зіграв 68 матчів, що стало його найкращим результатом з 2017 року.

Нагадаємо, що в травні Кавай Леонард переніс операцію на запаленому коліні.

Незважаючи на це, він тренувався зі збірною США перед Олімпіадою-2024. Але на змагання він все ж таки не поїхав.

Раніше стало відомо, що НБА і ФІБА ведуть переговори про створення Європейської ліги, яка буде конкурентом Євроліги.

Кліпперс Кавай Леонард

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