Леброн допоміг Лейкерс переграти Кліпперс, Маямі несподівано поступився Чикаго в матчі НБА

У ніч з 4 на 5 лютого відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Лос-Анджелес Лейкерс завдяки неймовірній грі Леброна Джеймса здолали Кліпперс. Легенда баскетболу став найкращим гравцем матчу, набравши 26 очок та здійснивши 8 підбирань.

Бруклін мінімально здолав Х'юстон, а Маямі несподівано поступився Чикаго.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 лютого

Філадельфія – Даллас 118:116 (36:31, 22:34, 36:22, 24:29)

Бруклін – Х'юстон 99:97 (22:23, 22:23, 27:21, 28:30)

Клівленд – Бостон 105:112 (15:28, 29:26, 31:33, 30:25)

Торонто – Нью-Йорк 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23)

Чикаго – Маямі 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21)

Кліпперс – Лейкерс 97:122 (29:45, 21:28, 25:25, 22:24)

Портленд – Індіана 112:89 (27:18, 18:20, 33:28, 34:23)

Нагадаємо, раніше у США заарештували сина легенди НБА за зберігання заборонених речовин.