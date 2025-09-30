Африканська країна оголосила про спонсорські угоди з командами НБА та НФЛ

Компанія Visit Rwanda, офіційний туристичний бренд Ради розвитку Руанди, оголосив про багаторічне партнерство з командами Лос-Анджелес Кліпперс і Лос-Анджелес Ремс.

Про це повідомив Йоланде Маколо, пресскеретар президента країни Поля Кагаме. Деталі додає Forbes.com.

#VisitRwanda concludes multi-year partnerships with both the Los Angeles Clippers and Los Angeles Rams. It’s the first time any NBA or NFL team has struck a sponsorship deal with an African tourism brand.https://t.co/BjhtpMUwln pic.twitter.com/wbYomYvsAg — Yolande Makolo 🇷🇼 (@YolandeMakolo) September 29, 2025

Це перший випадок, коли будь-яка команда НБА чи НФЛ уклала спонсорську угоду з африканським туристичним брендом.

Як Кліпперс, так і Ремс, чиї офіси розташовані навпроти один одного в Інглвуді, просуватимуть брендинг Visit Rwanda різними способами.

"Ця співпраця дозволяє нам познайомити жителів Лос-Анджелеса та вболівальників НБА та НФЛ з неперевершеною природною красою та винятковим біорізноманіттям Руанди", – сказав Жан-Гі Африка, генеральний директор Ради розвитку Руанди.

Країна, яку, як і Катар і Саудівську Аравію, критикували за "спортивну міфологію", таким чином ще більше розширює свій вплив у спорт.

Це не перше спортивне партнерство для них. Visit Rwanda уклали угоди з футбольними клубами Арсенал, Атлетіко Мадрид та Парі Сен-Жермен.

Чемпіонат світу з велоспорту завершився лише минулої неділі. Країна також прагне отримати проведення етапу Формули-1.