Африканська країна оголосила про спонсорські угоди з командами НБА та НФЛ

Руслан Травкін — 30 вересня 2025, 18:31
x.com/RDBrwanda

Компанія Visit Rwanda, офіційний туристичний бренд Ради розвитку Руанди, оголосив про багаторічне партнерство з командами Лос-Анджелес Кліпперс і Лос-Анджелес Ремс.

Про це повідомив Йоланде Маколо, пресскеретар президента країни Поля Кагаме. Деталі додає Forbes.com.

Це перший випадок, коли будь-яка команда НБА чи НФЛ уклала спонсорську угоду з африканським туристичним брендом.

Як Кліпперс, так і Ремс, чиї офіси розташовані навпроти один одного в Інглвуді, просуватимуть брендинг Visit Rwanda різними способами.

"Ця співпраця дозволяє нам познайомити жителів Лос-Анджелеса та вболівальників НБА та НФЛ з неперевершеною природною красою та винятковим біорізноманіттям Руанди", – сказав Жан-Гі Африка, генеральний директор Ради розвитку Руанди.

Країна, яку, як і Катар і Саудівську Аравію, критикували за "спортивну міфологію", таким чином ще більше розширює свій вплив у спорт.

Це не перше спортивне партнерство для них. Visit Rwanda уклали угоди з футбольними клубами Арсенал, Атлетіко Мадрид та Парі Сен-Жермен.

Чемпіонат світу з велоспорту завершився лише минулої неділі. Країна також прагне отримати проведення етапу Формули-1

