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Нападник Торонто отримав травму у матчі проти Нью-Йорк Нікс

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 12:20
Нападник Торонто отримав травму у матчі проти Нью-Йорк Нікс
Скотті Барнс
Фото Торонто Репторс

Нью-Йорк переграв Торонто в черговому матчі НБА із рахунком 113:108.

Окрім поразки, Репторс спіткала ще одна невдача. Форвард команди Скотті Барнс отримав травму та вимушений був достроково залишити паркет.

Після гри головний тренер Торонто Дарко Раджакович заявив, що баскетболіст уникнув перелому стопи.

У поточному сезоні Барнс зіграв 14 матчів, в яких в середньому набирає 20 очок за гру.

Наступний матч Торонто зіграє із Маямі Хіт. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 13 грудня. Старт поєдинку заплановано на 02:30 за київським часом.

Торонто Нью-Йорк Нікс НБА

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