Нікс пробились у другий раунд плейоф НБА, Кліпперс зрівняли рахунок у серії з Денвером

У ніч з 1 на 2 травня відбулось два матчі в межах плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Нью-Йорк здолав Детройт та пробився у наступний раунд, де зіграє проти Бостона. Кліпперс переграв Денвер завдяки неймовірним Леонарду та Хардену, зрівнявши рахунок у серії – 3:3.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

Плейоф, 2 травня

Детройт – Нью-Йорк 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20) (2:4 в серії)

Кліпперс – Денвер 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26) (3:3 в серії)

Нагадаємо, напередодні Лос-Анджелес Лейкерс вилетів з плейоф НБА, поступившись Міннесоті.