Голден Стейт здолав Г'юстон, Юта з Михайлюком в овертаймі поступилась Кліпперс у НБА

У ніч на 14 лютого в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбулися 5 матчів.

У першому поєдинку ігрового дня Нью-Орлеан в овертаймі здолав Сакраменто. Голден Стейт здобув перемогу над Г'юстоном, а Даллас виявився сильнішим за Маямі.

У завершальних матчах Міннесота впевнено здолала Оклахому Сіті, а Юта, за яку виступає українець Святослав Михайлюк, поступилася Кліпперс.

Гра завершилася в овертаймі з рахунком 120:116. Український гравець провів на паркеті 28 хвилин, заробив 7 очок, зробив 3 підбирання та 1 асист.

НБА – регулярний сезон

14 лютого

Нью-Орлеан – Сакраменто 140:133 ОТ (28:29, 32:36, 38:30, 13:6)

Г'юстон – Голден Стейт 98:105 (19:28, 29:34, 22:20, 28:23)

Даллас – Маямі 118:113 (21:22, 34:34, 29:27, 34:30)

Міннесота – Оклахома-Сіті 116:101 (37:24, 27:32, 33:31, 19:14)

Юта – Кліпперс 116:120 ОТ (33:26, 27:28, 36:32, 13:22, 8:12)

Нагадаємо, що Олексій Лень, який став тільки третім українцем у складі Лейкерс за всю історію франшизи з Лос-Анджелеса, разом з "озерниками" поступився в дебютній грі.