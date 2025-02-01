Юта Михайлюка і Кліпперс провели обмін за участю чемпіонів НБА
Юта Джаз та Лос-Анджелес Кліпперс провели один з найбільших та найгучніших обмінів останніх місяців, залучивши до нього чотирьох баскетболістів.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Команда з Лос-Анджелеса отримала у своє розпорядження чемпіона НБА 2014 року Патті Міллса та бігмена Дрю Юбенкса.
До Солт-Лейк-Сіті вирушили чемпіон НБА 2021 року Пі Джей Такер, Мо Бамба, майбутній драфт-пік другого раунду та грошова компенсація.
Ця угода не лише знижує податок на розкіш для Кліпперс, але й дає їм можливість підбирати гравців на ринку відмов.
Тепер ЛАК на 4 мільйони доларів нижчі за стелю податку та мають достатньо гнучкості нижче першого апрона. "Вітрильники" також створили торгові виключення на суму 6,5 та 2,1 мільйона.
Нагадаємо, що дедлайн обмінів в НБА відбудеться ввечері 6 лютого.
Раніше стало відомо, що один з лідерів Нового Орлеана вибув до кінця сезону через тяжку травму ноги.