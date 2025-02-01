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Юта Михайлюка і Кліпперс провели обмін за участю чемпіонів НБА

Олексій Погорелов — 1 лютого 2025, 20:06
Пі Джей Такер
Пі Джей Такер
ClutchPoints

Юта Джаз та Лос-Анджелес Кліпперс провели один з найбільших та найгучніших обмінів останніх місяців, залучивши до нього чотирьох баскетболістів.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Команда з Лос-Анджелеса отримала у своє розпорядження чемпіона НБА 2014 року Патті Міллса та бігмена Дрю Юбенкса.

До Солт-Лейк-Сіті вирушили чемпіон НБА 2021 року Пі Джей Такер, Мо Бамба, майбутній драфт-пік другого раунду та грошова компенсація.

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Ця угода не лише знижує податок на розкіш для Кліпперс, але й дає їм можливість підбирати гравців на ринку відмов.

Тепер ЛАК на 4 мільйони доларів нижчі за стелю податку та мають достатньо гнучкості нижче першого апрона. "Вітрильники" також створили торгові виключення на суму 6,5 та 2,1 мільйона.

У Такера, Бамби та Міллса закінчуються контракти. Юбенкс має негарантовану зарплату в розмірі 5 мільйонів наступного року.

Нагадаємо, що дедлайн обмінів в НБА відбудеться ввечері 6 лютого.

Раніше стало відомо, що один з лідерів Нового Орлеана вибув до кінця сезону через тяжку травму ноги.

Кліпперс Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

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