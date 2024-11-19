Конфлікт у Філадельфії: Мексі розкритикував Ембііда через погане ставлення до обов'язків

Сезон Філадельфії став ще гіршим через конфлікт Тайріза Мексі та Джоела Ембііда.

Про проблеми у команді з Міста братньої любові повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

76-ті погано розпочали сезон, програвши 11 з 13 матчів. Ця ситуація погіршилася під час командного зібрання, що відбулося після чергової поразки, цього разу від Маямі (89:106).

Під час зібрання Мексі, який пропустив цю гру через розтягнення підколінного сухожилля, висловив невдоволення поведінкою головної зірки колективу Ембііда.

"Мексі закликав Ембііда вчасно приходити на командні заходи, критикуючи MVP НБА 2023 року за запізнення "на все" і те, як це впливає на роздягальню, від гравців до тренерського штабу. Ембіід прийняв повідомлення, надіслані під час зустрічі, але заявив, що його іноді бентежить те, у що 76-ті намагаються грати на майданчику", – розповів Чаранія.

"Last night the 76ers had a team meeting & I was told that Tyrese Maxey challenged Joel Embiid..



He told him that we need you to be on time for team activities..



Tyrese loves Joel but he delivered a message that I think a lot of people saw coming" @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/gZarFbioLn — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 19, 2024

Чаранія також зазначив, що гравці Філадельфії мають "тісну дружбу" та "історію відповідальності один за одного".

На даний момент Філадельфія займає передостаннє місце Східної конференції. Гірше Севенті Сіксерс грає лише Вашингтон.