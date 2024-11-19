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Конфлікт у Філадельфії: Мексі розкритикував Ембііда через погане ставлення до обов'язків

Олексій Погорелов — 19 листопада 2024, 22:12
Конфлікт у Філадельфії: Мексі розкритикував Ембііда через погане ставлення до обов'язків
Джоел Ембіід та Тайріз Мексі
Imagn Images

Сезон Філадельфії став ще гіршим через конфлікт Тайріза Мексі та Джоела Ембііда.

Про проблеми у команді з Міста братньої любові повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

76-ті погано розпочали сезон, програвши 11 з 13 матчів. Ця ситуація погіршилася під час командного зібрання, що відбулося після чергової поразки, цього разу від Маямі (89:106).

Під час зібрання Мексі, який пропустив цю гру через розтягнення підколінного сухожилля, висловив невдоволення поведінкою головної зірки колективу Ембііда.

"Мексі закликав Ембііда вчасно приходити на командні заходи, критикуючи MVP НБА 2023 року за запізнення "на все" і те, як це впливає на роздягальню, від гравців до тренерського штабу.

Ембіід прийняв повідомлення, надіслані під час зустрічі, але заявив, що його іноді бентежить те, у що 76-ті намагаються грати на майданчику", – розповів Чаранія.

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Чаранія також зазначив, що гравці Філадельфії мають "тісну дружбу" та "історію відповідальності один за одного".

На даний момент Філадельфія займає передостаннє місце Східної конференції. Гірше Севенті Сіксерс грає лише Вашингтон.
Філадельфія Джоел Ембіід Тайріз Максі

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