Кліпперс здолали Голден Стейт, Сакраменто з Ленем поступився Атланті в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на вівторок, 19 листопада, у межах регулярного сезону НБА відбулося вісім матчів.

Сакраменто мінімально поступився Атланті. Український баскетболіст Олексій Лень провів на майданчику 17 хвилин 10 секунд і заробив 2 очки, 6 підбирань та 1 результативну передачу.

Також з різницею в три очки Кліпперс виявилися сильнішими за одного з лідерів Західної конференції – Голден Стейт.

Регулярний сезон НБА

19 листопада

Детройт – Чикаго 112:1222 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29)

Маямі – Філадельфія 106:89 (25:33, 28:33, 35:16, 18:17)

Нью-Йорк – Вашингтон 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31)

Торонто – Індіана 130:119 (34:27, 35:30, 27:25, 34:37)

Мілвокі – Г'юстон 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20)

Фінікс – Орландо 99:109 (22:26, 26:38, 20:20, 31:25)

Сакраменто – Атланта 108:109 (31:32, 35:32, 27:25, 15:20)

Кліпперс – Голден Стейт 102:99 (27:22, 29:23, 19:27, 27:27)

Нагадаємо, що захисник Сакраменто Де'Аарон Фокс та форвард Орландо Франц Вагнер стали найкращими гравцями четвертого ігрового тижня у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.