Впевнена перемога Вегаса, тріумф Монреаля та Філадельфії

Сьогодні, 21 жовтня відбулося пʼять матчів у рамках регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Міннесота на виїзді зуміла здолати Рейнджерс – 3:1. "Дикам" вистачило дисциплінованої гри в обороні та реалізації своїх моментів, аби не дозволити господарям повернутись у гру. Ньюйоркці теж створювали нагоди, але для перемоги цього не вистачило.

Філадельфія влаштувала справжнє шоу для своїх уболівальників, розбивши Сіетл із рахунком 5:2. Господарі домінували у всіх компонентах – від швидкості до силової боротьби.

Монреаль упевнено переграв Баффало – 4:2. Канадієнс скористалися помилками суперника у захисті й довели, що гравці команди вміють брати на себе відповідальність у ключові моменти. Баффало лише у третьому періоді зміг скоротити розрив, але цього виявилося замало.

У канадському дербі Вінніпег зумів переграти Калгарі – 2:1. Обидві команди діяли обережно, але саме Джетс ефективніше використали свої моменти. Розв’язка настала у третій двадцятихвилинці, коли гості закинули переможну шайбу вдалої атаки.

Вегас упевнено розібрався з Кароліною – 4:1. Чемпіони не залишили шансів супернику. Гаррікейнс намагалися нав’язати боротьбу, але Голден Найтс продемонстрували різницю у класі та завершили вечір переконливою перемогою.

НХЛ – регулярний сезон

21-22 жовтня

Рейнджерс – Міннесота 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Філадельфія – Сіетл 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Монреаль – Баффало 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Калгарі – Вінніпег 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Вегас – Кароліна 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

