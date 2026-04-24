Голкіпер-герой: в МЛС воротар голом на останніх секундах врятував команду від поразки

Голкіпер Торонто Лука Гавран став головним героєм матчу проти Філадельфія Юніон, врятувавши свою команду від поразки у компенсований час.

Розв'язка поєдинку виявилася максимально драматичною та неочікуваною.

На 95+6 хвилині гри воротар підключився до атаки під час подачі з флангу та зумів замкнути навіс ударом головою, зрівнявши рахунок до 3:3.

Такий сценарій став справжнім шоком для суперників і подарував Торонто важливе очко.

Завдяки цьому результату команда піднялася на шосту позицію у Східній конференції, маючи у своєму активі 13 очок після дев'яти турів.

Раніше повідомлялося, що в Англії у схожому стилі голкіпер врятував команду від поразки.