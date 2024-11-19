Це кричуща проблема, яку ми повинні виправити: Каррі пояснив причину поразки Голден Стейт

Зірка Голден Стейт Стеф Каррі заявив, що його команді терміново треба виправити нетипову для "воїнів" проблему зі штрафними кидками.

Про прийняття проблеми "Шефом" та його одноклубниками повідомляє The Athletic.

"Це кричуща проблема, яку ми повинні виправити. Але це не означає, що ми проведемо годину на тренуванні і всі будуть кидати штрафні кидки. Це те, що ви робите перед тренуванням, після тренування, набуваєте впевненості в собі. Це можна виправити. Ми розуміємо, що деталі мають значення, і (якщо) ти влучиш на п'ять штрафних більше, це може змінити гру", – заявив Каррі.

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Не дивно, що про це ж розповів й головний тренер ГСВ Стів Керр одразу після матчу з Кліпперс, який його команда програла 99:102. У цій грі "воїни" реалізували всього 47,4% штрафних (9/19).

"Ми розпочали гру на останньому місці (в лізі) за кількістю (точних) штрафних кидків. Але ми також розпочали гру з балансом перемог 10-2. Очевидно, що нам треба над цим працювати. Наші хлопці повинні прийти в зал і знайти свій ритм, знайти свою впевненість на лінії", – сказав Керр.

Через поразку Ворріорз втратили перше місце на Заході, пропустивши вперед Оклахому, яка зіграла на один матч більше.