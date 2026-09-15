Зіграв понад 1000 матчів у НБА: колишня зірка Чикаго оголосив про завершення кар'єри

Колишній гравець низки клубів НБА Тадж Гібсон оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про своє рішення він повідомив у соцмережах.

41-річний баскетболіст заявив, що віддав усе, що міг цьому виду спорту. Американець подякував усім за підтримку протягом кар'єри.

"Сьогодні для мене дуже емоційний день. Після 17 сезонів я можу чесно сказати, що віддав цій грі все, що мав. Баскетбол дав мені можливість здійснити мрію. Хлопець із Брукліну отримав шанс показати свій талант на найбільшій сцені. Я вдячний за кожен момент, кожного партнера, кожного тренера та кожну людину, яка в мене вірила. Я хотів бути гравцем, на якого завжди могли покластися партнери. Щоразу, виходячи на майданчик, я намагався давати команді жорсткість, енергію, лідерство та максимальну самовіддачу. Дякую моїй родині, друзям, партнерам, тренерам, агенту, НБА, профспілці гравців і вболівальникам. Усі ви були частиною цієї подорожі".

Він додав, що не залишає баскетбол, а починає новий розділ. Очікується, що наступним місцем роботи Гібсона буде тренерський штаб Чикаго, де він допомагатиме Тьяго Спліттеру в якості асистента.

Зазначимо, що більшу частину кар'єри Тадж провів саме у "Буллз". Форвард також виступав за Оклахому-Сіті, Міннесоту, Нью-Йорк, Вашингтон, Детройт, Шарлотт і Мемфіс.

Загалом на його рахунку 1012 матчів у НБА. У них Гібсон у середньому набирав 8,3 очка, 5,7 підбирань та 0,9 передачі при 51,7% реалізації із гри.

Нагадаємо, що в серпні про завершення ігрової кар'єри оголосив Рассел Вестбрук. Він дев'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок