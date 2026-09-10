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Легенда збірної Чилі завершив кар’єру

Олег Дідух — 10 вересня 2026, 16:11
Легенда збірної Чилі завершив кар’єру
Маурісіо Ісла
Getty Images

Іменитий ексзахисник збірної Чилі Маурісіо Ісла вирішив завершити свою спортивну кар'єру у віці 38 років.

Про це повідомив сам гравець на своїй сторінці в Інстаграмі.

З січня поточного року Ісла перебував у статусі вільного агента. Останнім його клубом був Коло-Коло, за який він виступав у 2024-2025 роках.

Також чилієць захищав кольори Удінезе, Ювентуса, Квін Парк Рейнджерс, Марселя, Кальярі, Фенербахче, Фламенго, Універсідад Католіка та Індепендьєнте.

В період з 2007 до 2025 року провів 145 матчів і забив 5 голів за збірну Чилі, посідає 5 місце в історії за кількістю матчів за чилійську збірну. В 2015 і 2016 роках вигравав Копа Америка – єдині два трофеї в історії збірної Чилі.

Напередодні завершив кар'єру ексгравець Мілана Адель Таарабт.

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