Визначились символічна збірна та MVP п'ятого тижня Суперліги

Визначено символічну збірну та MVP п'ятого тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Символічна збірна Суперліги 11 – 16 листопада

Маркіз Джексон (Старий Луцьк) – 22.0 очка, 6.0 підбирання, 3.5 передачі, 2.5 перехоплення (РЕ 19.5)

Абдулрахман Бах (Запоріжжя, 3 матчі) – 25.3 очка, 2.7 підбирання, 1.3 перехоплення (РЕ 16.3)

Данііл Сипало (Дніпро, 2 матчі) – 18.0 очка, 11.5 підбирання, 2.0 блок-шота (РЕ 22.5)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 2 матчі) –12.5 очка, 7.5 підбирання, 5.0 передачі (РЕ 19.0)

Максим Сандул (Київ-Баскет, 2 матчі) – 10.5 очка, 15.5 підбирання (РЕ 22.5)

MVP тижня визнано центрового Київ-Баскета Максима Сандула.

У матчі проти Рівного бігмен столичного клубу записав до активу 4 очка та 2 передачі та повторив власний рекорд сезону за підбираннями, зібравши 18 відскоків (РЕ 21). В зустрічі зі Старим Луцьком він оформив потужний дабл-дабл – 17 очок + 13 підбирань, забезпечивши столичному клубу в обох матчах перевагу під щитами.