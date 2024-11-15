Дніпро переграв Запоріжжя, Київ-Баскет переміг БК Рівне у регулярному чемпіонаті Суперліги

Чемпіон України БК Дніпро виграв у Запоріжжя в перенесеному матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 73:61.

Найефективнішим гравцем у складі переможців став форвард Володимир Конєв, який зробив рідкісний дабл-дабл – 4 очки + 13 підбирань + 10 передач (РЕ 25).

Капітан Станіслав Тимофеєнко та молодий центровий Данііл Сипало набрали по 17 очок. У запоріжців найрезультативніший матч видав американський легіонер Бах, який набрав 36 очок.

У паралельному матчі Київ-Баскет здобув впевнену перемогу над БК Рівне. Кияни закріпились на другому місці, оформивши свою сьому звитягу в 8-й грі чемпіонату.

Матч завершився з рахунком 62:47.

Найрезультативнішим у складі столичного клубу був Денис Клевзуник, який записав у свій актив 13 очок та зробив 11 підбирань.

Суперліга – регулярний чемпіонат

15 листопада

Дніпро – Запоріжжя 73:61 (16:15, 17:21, 17:6, 23:19)

Дніпро: Конєв 4+13 підбирань+10 передач, Тимофеєко 17, Сипало 17

Запоріжжя: Баф 36, Хохоник 15+4 підбирання

Рівне – Київ-Баскет 47:62 (9:15, 14:22, 8:12, 16:13)

Рівне: Соловйов 11, Бізлі 5+7 підбирань

Київ-Баскет: Клевзуник 13+14 підбирань, Сушкін 14, Когут 9

Нагадаємо, у ще одному матчі ігрового дня Старий Луцьк переграв Прикарпаття-Говерлу.

16 листопада ігровий тиждень Суперліги завершать два матчі: Старий Луцьк зіграє проти Київ-Баскета, а Прикарпаття-Говерла зустрінеться з Рівне-ОШВСМ.