Київ-Баскет в овертаймі вирвав перемогу над Старим Луцьком: результати матчів Суперліги

У суботу, 16 листопада, бабл в Рівному закривають два матчі регулярного чемпіонату української Суперліги.

У першій грі зійшлися Київ-Баскет та Старий Луцьк. Після дургої чверті фавориту довелося відіграватися, що йому вдалося зробити на останніх хвилинах матчу, який перейшов в овертайм, де столичний колектив вирвав перемогу.

Регулярний чемпіонат України – Суперліга

16 листопада

Київ-Баскет – Старий Луцьк 84:74 (21:19, 14:25, 16:15, 14:6, 19:9)

Київ-Баскет: Сушкін (24), Сендул (17 + 13 підбирань), Буренко (17), Клевзуник (12 + 10 підбирань), Сафонов (6), Когут (4), Зайцев (2), Карпюк (2).

Старий Луцьк: Джексон (16 + 7 підбирань), Мусієнко (15 + 7 підбирань), Рідлі (12), Лесик (11 + 5 підбирань), Дупін (8 + 9 підбирань), Липовцев (6), Лавані (4), Горобченко (2), Михайлов (0), Прозапас (0).

16:00 Рівне – Прикарпаття-Говерла

Нагадаємо, що днем раніше відбулися два поєдинки баблу у Рівному, де Дніпро здолав Запоріжжя, а Київ-Баскет розгромив Рівне.