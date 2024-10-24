Київ-Баскет зіграє проти Кривбаса, Черкаські Мавпи зустрінуться з Говерлою у Суперлізі
ФБУ
Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться 2 матчі української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.
Зокрема, на паркеті черкаського Палацу Спорту "Будівельник" зіграють: Черкаські Мавпи, Київ-Баскет, Прикарпаття-Говерла та Кривбас.
Суперліга – регулярний чемпіонат
24 жовтня
15:00. Кривбас – Київ-Баскет
18:00. Черкаські Мавпи – Говерла
Нагадаємо, у попередньому баблі БК Рівне здолав Кривбас, Черкаські мавпи перемогли Старий Луцьк. Пізніше було визначено символічну збірну та MVP другого тижня української Суперліги.