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БК Рівне здолав Кривбас, Черкаські мавпи перемогли Старий Луцьк у Суперлізі

Микола Дендак — 20 жовтня, 18:21
БК Рівне здолав Кривбас, Черкаські мавпи перемогли Старий Луцьк у Суперлізі
ФБУ

У неділю, 20 жовтня, відбулося 2 матчі української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

Зокрема, БК Рівне реабілітувався за поразку в минулому турі від Черкаських Мавп та здолав Кривбас. Проте що цікаво, найкращим гравцем став Михайло Бублик з Кривбаса, в активі якого 19 очок, 5 підбирань та 3 перехвати.

В іншому поєдинку зустрічалися Черкаські Мавпи та Старий Луцьк. Черкасці здолали суперника лише у три бали. Що цікаво у першу половину гри значну перевагу мали Черкаські мавпи, проте починаючи з 3-ї чверті Луцьк перехопив ініціативу та був близький до камбеку.

Суперліга – регулярний чемпіонат
20 жовтня

Рівне – Кривбас 69:60 (22:7, 16:9, 18:27, 13:17)

Старий Луцьк – Черкаські Мавпи 68:71 (9:19, 15:18, 23:16, 21:18)

18 жовтня в Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя. А наступного ігрового дня Рівне вперше програв у сезоні Суперліги, Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу, Старий Луцьк поступився Кривбасу.

БК Кривбас БК Черкаські Мавпи БК Рівне Старий Луцьк Суперліга з баскетболу

БК Рівне

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