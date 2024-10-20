БК Рівне здолав Кривбас, Черкаські мавпи перемогли Старий Луцьк у Суперлізі

У неділю, 20 жовтня, відбулося 2 матчі української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

Зокрема, БК Рівне реабілітувався за поразку в минулому турі від Черкаських Мавп та здолав Кривбас. Проте що цікаво, найкращим гравцем став Михайло Бублик з Кривбаса, в активі якого 19 очок, 5 підбирань та 3 перехвати.

В іншому поєдинку зустрічалися Черкаські Мавпи та Старий Луцьк. Черкасці здолали суперника лише у три бали. Що цікаво у першу половину гри значну перевагу мали Черкаські мавпи, проте починаючи з 3-ї чверті Луцьк перехопив ініціативу та був близький до камбеку.

Суперліга – регулярний чемпіонат

20 жовтня

Рівне – Кривбас 69:60 (22:7, 16:9, 18:27, 13:17)

Старий Луцьк – Черкаські Мавпи 68:71 (9:19, 15:18, 23:16, 21:18)

18 жовтня в Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя. А наступного ігрового дня Рівне вперше програв у сезоні Суперліги, Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу, Старий Луцьк поступився Кривбасу.