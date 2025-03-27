Попередній належав зірковому американцю: плеймейкер Запоріжжя встановив рекорд Суперліги

Плеймейкер БК Запоріжжя Андрій Хохоник встановив новий рекорд Суперліги. У переможному матчі з Говерлою захисник віддав аж 19 результативних передач. Також на рахунку баскетболіста 10 очок і 10 підбирань.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Попереднім рекордсменом був американець Ріккі Мінард, який віддав 17 асистів у березні 2014. Тоді Ріккі грав за Будівельник. Сталося це в матчі проти Дніпра.

Зазначимо, що Мінард у сезоні 2011/12 також грав в Україні, але тоді його клубом був Азовмаш (Маріуполь). Протягом кар'єри баскетболіст виступав за провідні клуби Італії, Франції, Росії та Туреччини.

Також 17 результативних передач в одному матчі віддавали американець Джеррел Блессінгем – за Одесу проти рівненського Пульсара (березень 2010 року) – і Михайло Горобченко – за Дніпро проти львівської Політехніки минулого сезону.

ФБУ

Нагадаємо, українець Дмитро Скапінцев зумів оформити дабл-дабл у матчі G-ліги.