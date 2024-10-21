Визначились символічна збірна та MVP другого тижня Суперліги

Визначено символічну збірну та MVP другого тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

18-20 жовтня було зіграно шість матчів регулярного чемпіонату – в Івано-Франківську та Луцьку.

За підсумком зіграних матчів визначено символічну пʼятірку ігрового тижня, до якої увійшли представники чотирьох клубів. В збірній туру представлені відразу два гравці Черкаських Мавп, які стали єдиним клубом, який пройшов ігровий вікенд без поразок та очолив турнірну таблицю національної першості.

Символічна збірна Суперліги

Павло Буренко (Київ-Баскет, 1 матч) – 26 очок, 5 підбирань, 4 передачі (РЕ 20)

Михайло Бублик (Кривбас, 2 матчі) – 22.0 очка, 5.5 підбирання, 3.0 передачі, 3.0 перехоплення (РЕ 14.0)

Назар Холод (Черкаські Мавпи, 2 матчі) – 10.5 очка, 5.5 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 11.5)

Максим Нікітін (Запоріжжя, 2 матчі) – 23.0 очка, 8.0 підбирання (РЕ 23.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи, 2 матчі) – 15.0 очка, 11.0 підбирання, 7.0 передачі (РЕ 28.5).

MVP тижня визнано центрового Черкаських Мавп Андрія Агафонова. Бігмен продемонстрував лідерську гру в обох матчах вікенду, ставши головним героєм в зустрічах проти Рівного (14 очок, 12 підбирань, 6 передач, РЕ 27) та Старого Луцька (16 очок, 10 підбирань, 8 передач, РЕ 30).

18 жовтня в Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя. А наступного ігрового дня Рівне вперше програв у сезоні Суперліги, Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу, Старий Луцьк поступився Кривбасу.

У неділю, 20 жовтня, відбулося 2 матчі. Зокрема, БК Рівне реабілітувався за поразку в минулому турі від Черкаських Мавп та здолав Кривбас. В іншому поєдинку Черкаські Мавпи перемогли Старий Луцьк.