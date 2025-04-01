Дніпро розпочав плейоф перемогою над Говерлою

Дніпро на виїзді здолав Говерлу в першому матчі 1/4 фіналу баскетбольної Суперліги України.

Гра завершилася з рахунком 91:76.

Чинний чемпіон ще в першій чверті зробив солідну перевагу, вигравши її 26:13. Друга та третя чверть пройшла в рівній боротьбі, але в останньому відрізку Дніпро зробив свій відрив ще більшим.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, перший матч

Говерла – Дніпро 76:91 (13:26, 21:17, 17:21, 23:27)

Говерла: Морозов 20 + 11 підбирань, Кабацюра 4, Кузнецов 3, Дроздов 3, Марків 0 — старт, Рід 23, Іванов 9, Бречка 5, Чугунов 2 + 5 підбирань, Стародуб 2, Віталій Лемішка 0, Віктор Лемішка 0

Дніпро: Горобченко 19 + 6 підбирань + 6 передач, Тимофеєнко 19 + 11 підбирань, Закурдаєв 16, Конєв 15 + 5 передач, Сипало 11 + 10 підбирань — старт; Загреба 6, Дубоненко 5, Бондарчук 0, Сорочан 0, Ліщина 0

Нагадаємо, сьогодні Черкаські Мавпи обіграли Кривбас, а Київ-Баскет дотис Старий Луцьк.