10 головних новин української Суперліги минулого ігрового тижня

Минулий ігровий тиждень приніс низку цікавих баскетбольних новин зі світу українського баскетболу. При адиційніцьому, були яскраві моменти як на майданчику, так і за його межами. Про найцікавіші з них – у традиційній добірці Чемпіона.

Нагорний – офіційно головний тренер Мавп

Ну ось нарешті те, про що всі говорили – підтверджено офіційно. 25-річний Дмитро Нагорний очолив черкащан. Де-факто, він керував діями команди і в попередньому баблі. Про це писали і говорили баскетбольні фахівці та журналісти.

Дмитро Нагорний БК Черкаські Мавпи

До цього Нагорний працював у структурі клубу. Зокрема, був помічником Артема Сліпенчука та того ж Григорія Ступенчука. Цікаво, що Нагорний став другим наймолодшим головним тренером в історії української Суперліги

Дніпро – єдиний клуб, який ще не програвав в Суперлізі, але…

"На мій погляд, окрім Дніпра, усі команди Суперліги приблизно однакові. У кожної команди є свої плюси та мінуси", – сказав на післяматчевій пресконфереції головний тренер Рівного Михайло Переверзій. І дійсно, якщо глянути у турнірну таблицю, то лише підопічні Володимира Коваля досі не знають гіркоти поразок.

ФБУ

Тим не менш, є важливий нюанс: наразі дніпряни пропускають матчі Суперліги, а проводять поєдинки виключно у Кубку Європи ФІБА. До речі, чинний чемпіон України нарешті здобув першу перемогу у єврокубку, обігравши на виїзді португальський Спортинг із рахунком 78:70.

Прикарпаття-Говерла все ще без перемог

Євген Мурзін все краще розмовляє українською, утім наставнику команди з Івано-Франківська все важче пояснювати невдачі своєї команди. "Хлопці старанно і добре працюють, я хочу донести до них, що вони можуть грати краще", – резюмував тренер після програного домашнього матчу проти Запоріжжя.

ФБУ

Старання і віра тренера – це добре, але вболівальники та керівництво чекає на перемоги. Капітан команди Сергій Старцев намагається повести за собою одноклубників, втім наразі Прикарпаття-Говерла – аутсайдер чемпіонату і єдина команда, яка досі не перемагала.

Запоріжжя вміє тримати удар

Перед звітним туром підопічні Валерія Плеханова також не мали перемог у своєму активі. Спочатку команду залишили американські легіонери, а згодом і Петренко отримав травму та прогнозовано не зіграв у Івано-Франківську.

Тим не менш, досвідчений коуч навіть у таких форс-мажорних обставинах зумів поставати гру належним чином. Спочатку запоріжці ледве не перемогли Київ-Баскет: лише дальнє влучення Буренка наприкінці ігрового часу дозволили вирвати звитягу бронзовим призерам минулого чемпіонату. Однак вже у наступному матчі Запоріжжя перемогло згаданий вже БК Прикарпаття-Говерла. Гідна гра у непростих обставинах.

ФБУ

Командам не вистачає ротації

Ще перед стартом чемпіонату було очевидно, що учасникам Суперліги буде не так і просто комплектувати свої склади. Саме тому низка клубів розпочали займатися цим ще по ходу минулого сезону і ще більше активізувалися влітку.

З цієї ж причини в Україну кличуть американських легіонерів. Вірніше, тих, хто погодиться поїхати в країну у стані війни і грати не за найбільші кошти. Частенько ці американські хлопці нічим не кращі, а то й гірші за вітчизняних гравців. До цього всього варто додати травми і пошкодження, які вже з першого туру почали переслідувати команди. Тренери в один голос скаржаться на "ширину лавки", а це лише старт Суперліги.

Зміна лідера: двовладдя на вершині турнірної таблиці

Поки Дніпро випробовує себе на рівні європейських клубів, нагорі "турнірки" наразі двовладдя Черкаських Мавп та Рівного. Звісно, за відсотком переможних матчів все ще прихованим лідером є команда Володимира Коваля, яка у листопаді надолужуватиме пропущене у Суперлізі. Однак наразі маємо те, що маємо.

Гравці Рівного ФБУ

Данки, трьохи і забиті очки…сидячи

На Олімпіаді у Парижі Стеф Каррі задав новий тренд у баскетболі, який повторюють гравці у різних лігах. От і Михайло Бублик з Кривбасу вже встиг продемонструвати цей жест вболівальникам у Луцьку.

Загалом же, на цьому ігровому тижні вистачало хайлайтів і від українських гравців, і від легіонерів. Знову були яскраві "данки" від Соловйова, переможний дальній кидок виконав Буренко, а капітан Рівного Тимощук у грі проти Черкаських Мавп і взагалі влучив…сидячи.

Агафонов знову феєрить: і на майданчику, і на пресконференціях

38-річний Андрій Агафонов з Черкаських Мавп продовжує феєрити і на майданчику, і поза його межами. Майже 14 очок та 8 підбирань у середньому за гру від досвідченого бігмена – більш ніж гідний результат. Зважаючи ще й на те, що в порівнянні з минулим сезоном, у черкащан суттєво змінився склад.

Журналісти та прессекретарі чекають післяматчевих коментарів Агафонова з нетерпіння: Андрій любить і вміє креативно спілкуватися з пресою. Ось і цього разу вистачало перлів, на кшталт "Команда, дід і онуки". Що ж тут розповідати – це треба бачити.

Клевзуник та Бублик стають Х-факторами своїх команд

Прометей Олександра Пащенка, без сумніву, був би одним з претендентів на медалі Суперліги. Однак сталося так як сталося: гравці у швидкому режимі шукали собі нові команди. Низка з екститанів не просто успішно працевлаштувалися, а вже грають ключові ролі на майданчику у своїх командах.

В цій добірці згадаємо про Дениса Клевзуника та Михайла Бублика. Перший на початку сезону приєднався до Київ-Баскета і суттєво підсилив команду Дмитра Забірченка: форвард традиційно багато збирає підбирань (близько 10 за гру), а за результативністю і взагалі зараз є найкращим у чемпіонаті, набираючи понад 22 очки в середньому за один поєдинок.

Бублик також не пасе задніх. Американці Кривбасу Ловінгс та Хант наочно спостерігають те, що не лише гравці у Штатах вміють данкувати та демонструвати ефектні хайлайти. Михайло – ще одне відкриття старту чемпіонату.

Заплотинський став "соколом"

І на завершенням добірки не зовсім про суперлігове. Вадим Заплотинський, один з найкращих гравців минулого сезону, який "прославився" спробою незаконного перетину кордону, знайшов новий клуб.

Заплотинський потрапив до заявки вищолігових Харківських соколів. Президент команди Сергій Чебишев заявив, що Заплотинський наразі "проходить військову службу у нашому рідному Харківському національному університеті повітряних сил імені Кожедуба".