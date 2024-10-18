Київ-Баскет дотиснув Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні, 18 жовтня Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя.

Матч завершився з рахунком 72:71 на користь киян.

Найкращим гравцем матчу став 34-річний захисник столичного клубу Павло Буренко, в активі якого 26 очок, 5 підбирань та 4 передачі.

Суперліга – регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, 18 жовтня

Київ-Баскет – Запоріжжя 72:71 (19:18,18:17,20:19,15:17)

Напередодні Дніпро вдома розгромив Кривбас, а Черкаські Мавпи обіграли Запоріжжя.