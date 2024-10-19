Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги
У суботу, 19 жовтня, Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу з рахунком 67:58, здобувши першу перемогу в сезоні Суперліги.
Рекордні у сезоні 31 очко та 9 підбирань в матчі до свого активу записав Максим Нікітін, який реалізував 6 з 8 триочкових. 17 очок у Ростислава Кабанова. У Прикарпаття-Говерли найрезультативнішим став Сергій Старцев з 24 очками.
Запоріжжя в четвертому матчі сезону здобуло свою першу перемогу, Прикарпаття-Говерла програла всі свої три матчі.
Прикарпаття-Говерла — Запоріжжя 58:67 (16:14, 15:17, 13:21, 14:15)
Прикарпаття-Говерла: Чугунов 14+6 підбирань, Старцев 24, Дроздов 9, Морозов 0+7 підбирань – 5 втрат, Кузнецов 4+5 підбирань – 5 втрат
Запоріжжя: Кабанов 17, Хохоник 2+9 передач, Нікітін 31 + 9 підбирань, Дмитренко 5, Величко 5, Буц 5+7 підбирань
Сьогодні відбудуться ще два матчі:
- Рівне – Черкаські Мавпи
- Старий Луцьк – Кривбас
18 жовтня в Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя.