Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу в матчі Суперліги

У суботу, 19 жовтня, Запоріжжя обіграло Прикарпаття-Говерлу з рахунком 67:58, здобувши першу перемогу в сезоні Суперліги.

Рекордні у сезоні 31 очко та 9 підбирань в матчі до свого активу записав Максим Нікітін, який реалізував 6 з 8 триочкових. 17 очок у Ростислава Кабанова. У Прикарпаття-Говерли найрезультативнішим став Сергій Старцев з 24 очками.

Запоріжжя в четвертому матчі сезону здобуло свою першу перемогу, Прикарпаття-Говерла програла всі свої три матчі.

Суперліга – регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, 18 жовтня

Прикарпаття-Говерла — Запоріжжя 58:67 (16:14, 15:17, 13:21, 14:15)

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 14+6 підбирань, Старцев 24, Дроздов 9, Морозов 0+7 підбирань – 5 втрат, Кузнецов 4+5 підбирань – 5 втрат

Запоріжжя: Кабанов 17, Хохоник 2+9 передач, Нікітін 31 + 9 підбирань, Дмитренко 5, Величко 5, Буц 5+7 підбирань

Сьогодні відбудуться ще два матчі:

Рівне – Черкаські Мавпи

Старий Луцьк – Кривбас

18 жовтня в Івано-Франківську відбувся перший матч другого ігрового тижня Суперліги, в якому Київ-Баскет обіграв Запоріжжя.