Визначилися MVP та символічна п'ятірка четвертого туру Суперліги
ФБУ
Американський захисник Кривбаса Мартін Хілл визнаний MVP четвертого туру регулярного чемпіонату Суперліги.
Про це повідомляє ФБУ.
Хілла провів черговий якісний матч за криворіжців, допомігши своїй команді здобути другу перемогу в сезоні над Ніко-Баскетом.
Після семи зіграних матчів Хілл — найкращий скорер ліги (21.1 очка), найкращий в Суперлізі за ефективністю (26.1), перший за перехопленнями (3.4), третій за підбираннями (8.7) та посідає 10 місце в списку найкращих асистентів чемпіонату (4.0).
Також було оголошено символічну п’ятірку
- Андрій Хохоник (Харківські Соколи, 2 матчі) — 19.0 очка, 4.0 підбирання, 3.0 передачі
- Лєв Кошеватський (Черкаські Мавпи, 2 матчі) — 25.5 очка, 4.4 підбирання, 3.5 передачі
- Мартін Хілл (Кривбас, 1 матч) — 27 очок, 8 підбирань, 5 перехоплень, 2 передачі
- Таріг Ейса (Запоріжжя, 2 матчі) — 21.5 очка, 17.0 підбирання, 2.5 перехоплення, 2.0 передачі
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 2 матчі) — 21.0 очка, 9.5 підбирання, 2.5 перехоплення, 2.0 передачі
