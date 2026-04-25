Харківські Соколи переграла Рівне у першому матчі за "бронзу" Суперліги

Харківські Соколи здобули перемогу у першому матчі бронзової серії української Суперліги, обігравши Рівне.

Зустріч завершилась з рахунком 83:70.

Ключовою у грі стала третя чверть, в якій харківський колектив показав яскраву гру в атаці та досягнув перевага у 10 очок.

У підсумку Соколам вдалося утримати комфортну різницю в рахунку та виграти матч.

Найкращим у складі харків'ян став Максим Нікітін, який набрав 15 очок та додав до них 8 підбирань.

Суперліга – Серія за 3 місце

25 квітня

Харківські Соколи – Рівне-ОШВСМ 83:70 (24:21, 11:14, 25:18, 23:17)

Харківські Соколи: Хохоник 8 + 8 передач + 4 втрати, Клімов 14, Соловйов 11 + 7 підбирань, Заплотинський 1 + 12 підбирань + 2 перехоплення, Нікітін 15 + 8 підбирань – старт; Клебан 14 + 8 підбирань + 2 блок-шоти, Ніколайчук 11, Мартинов 6, Максим Безима 3 + 3 підбирання, Шавгаров 0 + 7 передач, Микита Безима 0.

Рівне-ОШВСМ: Джейкобс 12 + 7 передач + 5 підбирань, Биков 15 + 3 передачі, Коровяков 13 + 8 підбирань + 4 передачі, Шептицький 2 + 4 підбирання, Дюпрі 8 + 9 підбирань + 3 блок-шоти – старт; Тимощук 12 + 3 підбирання, Поносов 8 + 4 підбирання, Оверчук 0, Кравченко 0.

Другий матч серії відбудеться у Рівному 29 квітня.

Нагадаємо, Київ-Баскет у фіналі зіграє проти чинних чемпіонів першості – БК Дніпро.