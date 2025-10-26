Кривбас розібрався з Ніко-Баскетом у Суперлізі

Кривбас обіграв у номінально домашньому матчі в Південному Ніко-Баскет в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилась з рахунком 84:69.

Найрезультативнішими в матчі стали легіонери Кривбасу – Мартін Хілл і Александр Пікок, в активі яких по 27 та 26 очок відповідно.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

26 жовтня

Кривбас — Ніко-Баскет 84:69 (31:15, 13:10, 23:27, 17:17)

Кривбас: Хілл 27 + 8 підбирань + 5 перехоплень + 2 передачі, Пікок 26 + 7 підбирань – 3 втрати, Скіра 7 + 7 підбирань + 4 блок-шота, Водолазський 5 – 4 втрати, Бібіков 2 + 7 підбирань + 4 передачі — старт, Триколенко 11 + 4 підбирання + 3 блок-шота, Пашолок 2, Бречка 2, Мельнік 1, Коротченко 1

Ніко-Баскет: Сафонов 18, Лукʼян 12 + 6 передач + 3 підбирання – 4 втрати, Зайцев 5 + 5 підбирань, Гарбар 5 + 6 підбирань, Стуров 3 — старт, Грищук 17 + 11 підбирань + 2 блок-шота, Кабанов 5, Неамцу 2, Лихой 2, Володін 0

Нагадаємо, у першій зустрічі ігрового дня Суперліги Київ-Баскет на останніх хвилинах здолав Черкаські Мавпи.