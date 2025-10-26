Київ-Баскет здолав Черкаські Мавпи у Суперлізі

Київ-Баскет обіграв Черкаські Мавпи у Рівному в рамках четвертого туру регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 79:78. Доля гри вирішилась в останні дві хвилини, за які баскетболісти столичного колективу змогли відіграти відставання у 6 очок та вирвали перемогу.

Найкращим гравцем киян став Єгор Сушкін, який набрав 23 очка, у Дениса Клувзуника 17 балів. У Черкаських Мавп 27 очок записав до активу Лєв Кошеватський.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

26 грудня

Київ-Баскет — Черкаські Мавпи 79:78 (19:25, 20:19, 22:19, 18:15)

Київ-Баскет: Колаволе 12, Сушкін 23 + 5 передач, Романиця 2, Клевзуник 17 + 6 підбирань, Сандул 8 + 7 підбирань – старт; Маліч 13, Карпюк 4 + 6 підбирань, Смітюх 0

Черкаські Мавпи: Марченко 9, Пирогов 6, Дібіамака 12 + 5 підбирань, Гемлін 6 + 7 підбирань, Кошеватський 27 – старт; Упир 8, Холод 6 + 5 підбирань, Агафонов 4 + 6 підбирань, Голенков 0

Нагадаємо, напередодні Київ-Баскет зазнав першої поразки в сезоні, поступившись Харківським Соколам.