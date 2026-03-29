Визначилися всі пари чвертьфіналу плейоф Суперліги
В останньому матчі регулярного сезону БК Запоріжжя переграв БК Рівне
ФБУ
У неділю, 29 березня, трьома матчами завершився регулярний сезон Суперліги України з баскетболу, за підсумками якого визначилися всі учасники плейоф.
Так, переможцем регулярки став чинний чемпіон минулого сезону Дніпро, який у чвертьфіналі зіграє проти Черкаських Мавп, які посіли 8-ме місце.
Всі пари 1/4 фіналу Суперліги України з баскетболу
- Дніпро (1) – Черкаські Мавпи (8)
- Харківські Соколи (2) – Ніко-Баскет (7)
- Київ-Баскет (3) – Запоріжжя (6)
- Прикарпаття-Говерла (4) – Рівне (5)
Матч плейоф стартують 4 квітня.
Нагадаємо, 15 березня Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України.