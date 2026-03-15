
Чемпіон Баскетбол

Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говеру та став новим володарем Кубку України

Олексій Мурзак — 15 березня 2026, 17:05
У неділю, 15 березня, відбувся фінальний матч Кубку України з баскетболу, в якому Київ-Баскет розгромив Прикарпаття-Говерлу.

Зустріч завершилася з рахунком 82:64.

Столичний колектив впевнено виграв три відрізки протистояння, лише у заключній 10-хвилинці ужгородський клуб нав'язав боротьбу, але цього вистачило на те, аби рахунок став не таким розгромним. 

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став знову став розігруючий столичного клубу Єгор Сушкін, в активі якого 25 очок, 5 підбирань та 7 результативних передач.

У Говерли найкращим став американський захисник Лейтерренс Рід (25 очок та 5 підбирань).

Прикарпаття-Говерла – Київ Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)

Нагадаємо, у півфіналі Київ-Баскет сенсаційно вибив БК Дніпро, а Говерла переграла Запоріжжя.

