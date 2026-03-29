Дніпро розгромив Київ-Баскет у Суперлізі

Сьогодні, 29 березня, відбулись заключні матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.

Дніпро завдав розгромної поразки Київ-Баскету, набравши рівно сто очок за гру. Лідер чемпіонату переважав суперника на підбираннях і реалізував 49% кидків з гри, дозволивши киянам відповісти лише 51 балом.

Найкращий коефіцієнт ефективності продемонстрував Данііл Сипало, який оформив дабл-дабл із 16 очок та 10 підбирань.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

29 березня

Дніпро – Київ-Баскет 100:51 (19:28, 26:10, 25:4, 30:9)

Зараз на паркеті вже триває поєдинок між миколаївським Ніко-Баскетом та Говерлою. Ігрову програму дня о 16:00 продовжить зустріч БК Запоріжжя проти Рівного.

Нагадаємо, раніше Київ Баскет вирвав перемогу над БК Запоріжжя, Дніпро розтрощив Рівне.