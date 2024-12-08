БК Дніпро переграв Рівне у матчі Суперліги

У неділю, 8 грудня, відбувся черговий матч в межах баскетбольної Суперліги України, в якому БК Рівне на домашній арені приймав Дніпро.

Матч завершився перемогою гостей із рахунком 88:66.

Найефективнішим гравцем матчу став Дмитро Головчик, який записав на свій рахунок 21 очко. Трійку лідерів замкнули представники суперника - Ігор Дубоненко та Станислав Тимофеєнко, маючи у своєму активі 19 та 15 очок відповідно.

Після цієї перемоги Дніпро продовжує лідирувати у чемпіонаті України, в той час, як Рівне розмістилось на третій сходинці турнірній таблиці.

Суперліга України по баскетболу

Регулярний чемпіонат, 8 грудня

Рівне – Дніпро 66:88 (22:23, 14:26, 15:20, 15:19)

Рівне: Головчик 21 + 3 перехоплення, Браун 12 + 6 підбирань + 5 перехоплень, Тимощук 7 + 4 передачі, Соловйов 6 + 3 перехоплення + 3 передачі, Рябой 5, Герасимчук 8, Поносов 7

Дніпро: Дубоненко 19, Тимофеєнко 15 + 7 підбирань, Конєв 13 + 4 підбирання + 4 передачі, Горобченко 11 + 7 передач + 4 підбирання, Сипало 2 + 7 підбирань, Закурдаєв 14, Загреба 11 + 5 підбирань + 3 передачі, Ліщина 3, Сорочан 0 + 5 підбирань

Відзначимо, що раніше форвард Дніпра став найкращим гравцем Суперліги у листопаді.