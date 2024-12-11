Перша звитяга Говерли, трешняки на пресухах і шторм у “мавп”: 10 головних новин тижня у Суперлізі

Ой, дістається ж українському баскетболу за те, що він, мовляв, зараз далеко не найвищого гатунку. Втім, чого точно йому не бракує – так це яскравих моментів. І вже традиційно вони відбуваються не лише на баскетбольному майданчику. Нижче головні підсумки шостого ігрового тижня.

Дніпро – беззаперечний лідер

Хтось скаже, що це констатація очевидного і беззаперечного факту, але чисто формально в цьому баблі команда Коваля грала проти минулорічного суперника у серії за "золото". У підсумку, дніпряни перемогли вдруге в сезоні. І знову впевнено. Не так розгромно, як на домашньому паркеті, але все ще дуже переконливо.

Так, у рівнян були проблеми зі складом: з різних причин не грали Мочалов, Фулер та Бізлі, але і Дніпро привіз на луцький бабл не найсильніший склад, зважаючи на важкі травми Колдомасова і Тарасенка. Зрештою, 88 : 66 на користь команди Коваля. У турнірці у Дніпра вісім перемог у восьми матчах.

Київ-Баскет намагається дихати в спину

Команда Дмитра Забірченка вдало провела домашній бабл і зараз посідає друге місце. У киян десять перемог і лише одна поразка. Хоча з тим же Дніпром столична команда ще не зіграла жодного поєдинку. Цікаво, що ще в кількох матчах жовто-чорні перемагали на характері. Для прикладу, Луцьк хлопці Забірченка двічі здолали в овертаймі.

В крайніх двох поєдинках Київ-Баскет також не "виносив" суперників безапаляційно, але все ж переміг спочатку Кривбас (79:62), а потім і Черкаські Мавпи (74:68). Для прикладу, у Рівного, яке зараз іде третім, баланс перемог/поразок вісім на чотири.

"Мавпи" заштормили

Команда Дмитра Нагорного дуже невдало з’їздила до Києва. Як з позицій результату, так і з огляду на якість та організацію гри. Особливо болючою була поразка в овертаймі від Прикарпаття-Говерли. В овертаймі, якого за великим рахунком, не повинно було взагалі бути.

Черкащани за чотири хвилини втратили 14 очок переваги і суперник перевів гру у додаткову п’ятихвилинку. І тут все було в руках "мавп", але у вирішальні секунди гри захисники команди Нагорного подарували супернику першу перемогу в чемпіонаті.

Говерла нарешті перемогла

9 грудня Говерла-Прикарпаття та її вболівальники видихнули з полегшенням: команда здобула першу перемогу в рамках Суперліги цього року. При цьому, прикарпатці продемонстрували характер і "закамбечили" у матчі проти згаданих вище Черкас (75:72). А ще – Говерла довела що може перемагати без Старцева, який продовжує заліковувати травму.

Так, вже у наступному матчі команда Мурзіна знову поступилася, зігравши такий-собі поєдинок проти Кривбаса. До речі, у минулому сезоні, в криворіжців була схожа ситуація із затяжною безвиграшною серією. У Говерли ж, насправді, не все так критично: до Запоріжжя і Луцька, які поряд у турнірній таблиці, всього дві перемоги.

ФБУ

Трешові пресухи продовжуються

Головні дійові особи не вчаться на своїх помилках. Як по іншому тоді пояснити те, що, фактично, в кожному баблі продовжуються "трешняки" на пресконференціях. Можна, звісно, допустити, що це робиться спеціально, аби трішки додати "перцю" українському баскетболу, але поки у такий варіант віриться слабо.

Ось і знову хтось невчасно вимкнув відео, не "обрізав" коментар Ігоря Клімова і в інтернет потрапило речення з лайкою та й ще й російською мовою. І тут багато запитань до всіх: від відповідальних за медійну роботу і до самого гравця. Відповідей, скоріше за все, ми не почуємо.

Головного тренера Говерли і взагалі почали звинувачувати у тому, що він порушив регламент, не прийшовши вдруге на післяматчеву пресконференцію. Мурзін пояснив це поганим самопочуттям і заявив, що попередив про це відповідальних осіб федерації.

Бублик і його рекордні "трьошки"

Якщо з командними звитягами не все так чудово, то от особистих перформансів на цьому ігровому тижні вистачало. У Кривбасу продовжує феєрити Михайло Бублик: він не просто став кращим у матчі проти Говерли, а ще й оновив рекорд за дальніми влучаннями.

З восьми дальніх спроб український захисник влучив… сім! Таким чином Михайло встановив рекорд сезону за кількість реалізованих "трьох". Окрім цього, Бублик був близьким до того, щоб повторити рекорд за кількістю набраних очок в матчі екс-гравця Запоріжжя Баха. Утім, криворіжцю для цього бракнуло трьох очок.

Сезон грибів закрито – Сандул збирає підбирання

Ну от ніби в українському баскетболі завжди вистачало габаритних та фізично сильних гравців. Зараз як з кількістю, так і з якістю виникають проблеми. На фоні цього у внутрішньому чемпіонаті продовжує домінувати під щитами центровий Київ-Баскета Максим Сандул.

33-річний бігмен киян в середньому збирає по 13 підбирань за гру. Для прикладу, на другому-третьому місці за цими показниками ідуть Клевзуник та Сипало, в активі яких 8.7 та 8.5 відповідно. Домінація Сандула під щитами продовжується.

Хохоник – баскетбольний Тоні Крос

Хай не ображаються на нас інші гравці Запоріжжя, але зараз Нікітін та Хохоник – це півкоманди у Валерія Плеханова. Ось і в луцькому баблі ці гравці були визначальними. Щоправда, бігмен так і не набрав оптимальних кондицій після травми, а от Андрій Хохоник провів звітні поєдинки потужно.

У програному поєдинку проти Рівного захисник і взагалі був близьким до тріпл-даблу (12 очок, 8 підбирань, 7 асистів). А вже у переможному матчі проти Луцька Хохоник віддав 12 результативних передач і оновив рекорд сезону у Суперлізі.

Запоріжжя взяло реванш у Луцька

ФБУ

На поєдинку Луцька та Запоріжжя варто зупинитися окремо. Так, команди поки що у нижній частині турнірної таблиці. Утім, в обох колективів амбіцій вистачає. Щоправда, з різних причин поки що ці амбіції не вдається підкріпити результатом.

Команди зіграли у цьому сезоні вдруге. В першому матчі підопічні Плеханова з мінімальною різницею у рахунку поступилися. Втім вже у Луцьку на майданчика суперника Запоріжжя зуміло взяти реванш. Завдяки цій перемозі біло-зелені і взагалі обійшли суперника у турнірній таблиці.

Старий Луцьк не перемагає вдома

Луцьк приймав бабл із чотирьох команд. Два поєдинки і знову дві поразки. Загалом же у команди Дмитра Чайковського неприємний "стрік" з поразок на домашньому майданчику, який налічує вже 9 поразок.