Чемпіон не програє: Дніпро виграв сьомий матч підряд, розгромивши Старий Луцьк
У суботу, 7 грудня, відбувся черговий матч української Суперліги, у якому зійшлися Старий Луцьк та Дніпро.
Вже за підсумком першої чверті команда Володимира Коваля створила собі комфортну перевагу у 16 очок.
І хоча другу чверть колектив з Луцька не програв, це був його єдиний позитивний момент за всю гру.
Після великої перерви лідер чемпіонату продовжив розвивати свою перевагу, яка після фінальної сирени становила 33 очки.
Старий Луцьк – Дніпро 58:91 (8:24, 22:22, 12:20, 16:25)
Старий Луцьк: Мусієнко (6 + 5 передач), Дюпін (11), Михайлов (2 + 5 підбирань), Лесик (14 + 8 підбирань), Горобченко (7) – старт; Лавані (10), Прозапас (6), Білявий (2), Липовцев (0), Тартаковський (0), Тимощук (0).
Дніпро: Дубоненко (8), Сипало (14), Тимофеєнко (12 + 8 підбирань), Конєв (12), Горобченко (9 + 9 підбирань + 5 передач) – старт; Коротченко (13 + 5 підбирань), Загреба (10), Закурдаєв (7), Сорочан (4 + 5 підбирань), Ліщина (2).
Дніпро виграв усі сім ігор чемпіонату, що дозволяє йому одноосібно очолювати таблицю Суперліги. Старий Луцьк у свою чергу зазнав вже восьмої поразки в 11 матчах сезону.
Раніше відбувся поєдинок за участі Рівного та Запоріжжя, де було трохи більше інтриги.