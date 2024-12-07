Чемпіон не програє: Дніпро виграв сьомий матч підряд, розгромивши Старий Луцьк

У суботу, 7 грудня, відбувся черговий матч української Суперліги, у якому зійшлися Старий Луцьк та Дніпро.

Вже за підсумком першої чверті команда Володимира Коваля створила собі комфортну перевагу у 16 очок.

І хоча другу чверть колектив з Луцька не програв, це був його єдиний позитивний момент за всю гру.

Після великої перерви лідер чемпіонату продовжив розвивати свою перевагу, яка після фінальної сирени становила 33 очки.

Суперліга України

Регулярний сезон, 7 грудня

Старий Луцьк – Дніпро 58:91 (8:24, 22:22, 12:20, 16:25)

Старий Луцьк: Мусієнко (6 + 5 передач), Дюпін (11), Михайлов (2 + 5 підбирань), Лесик (14 + 8 підбирань), Горобченко (7) – старт; Лавані (10), Прозапас (6), Білявий (2), Липовцев (0), Тартаковський (0), Тимощук (0).

Дніпро: Дубоненко (8), Сипало (14), Тимофеєнко (12 + 8 підбирань), Конєв (12), Горобченко (9 + 9 підбирань + 5 передач) – старт; Коротченко (13 + 5 підбирань), Загреба (10), Закурдаєв (7), Сорочан (4 + 5 підбирань), Ліщина (2).

Дніпро виграв усі сім ігор чемпіонату, що дозволяє йому одноосібно очолювати таблицю Суперліги. Старий Луцьк у свою чергу зазнав вже восьмої поразки в 11 матчах сезону.

Раніше відбувся поєдинок за участі Рівного та Запоріжжя, де було трохи більше інтриги.