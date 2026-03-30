Форварда Ніко-Баскета визнали найкращим гравцем заключного тижня регулярного сезону Суперліги

Форвард Ніко-Баскета Максим Грищук визнаний найціннішим гравцем 15-го, заключного ігрового тижня регулярного сезону Суперліги України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

В матчі проти Старого Луцька він встановив рекорд карʼєри за результативністю, набравши 30 очок, а також зробив 9 підбирань, 3 перехоплення та 1 блок-шот.

Рейтинг ефективності Максима становив 35 балів – це третій кращий показник всього сезону Суперліги. 30 очок – другий кращий показник регулярного чемпіонату серед українців та пʼятий кращий загалом.

Також за підсумком зіграних поєдинків визначено символічну збірну, до якої увійшли представники чотирьох різних клубів.

Символічна збірна Суперліги за підсумками 15-го тижня

Лєв Кошеватський, Черкаські Мавпи (1 матч) – 24 очка, 10 підбирань, 5 передач (РЕ 19)

Каліб Метьюз, Запоріжжя (2 матчі) – 21.5 очка, 6.5 підбирання, 3.5 передачі, 2.5 перехоплення (РЕ 21.5)

Александер Пікок, Ніко-Баскет (2 матчі) – 11.5 очка, 10.5 підбирання, 6.0 передачі, 3.0 перехоплення (РЕ 23.0)

Максим Грищук, Ніко-Баскет (2 матчі) – 23.5 очка, 7.5 підбирання, 1.5 перехоплення (РЕ 26.5)

Данііл Сипало, Дніпро (2 матчі) – 11.0 очка, 11.0 підбирання, 3.5 блок-шота, 2.0 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 20.0)

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, трьома матчами завершився регулярний сезон Суперліги України з баскетболу, за підсумками якого визначилися всі учасники плейоф.