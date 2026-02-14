Харківські Соколи переграли Говерлу, Київ-Баскет переміг Рівне, Запоріжжя дотиснуло Ніко-Баскет у Суперлізі

У суботу, 14 лютого, відбулася низка матчів регулярного чемпіонату України з баскетболу.

Свою чергову звитягу святкували Харківські Соколи, які перемогли Говерлу. У складі переможців найрезультативнішим з 19 очками став Максим Нікітін. Соколи укріпились на другому місці, вигравши 14-й матч з 18, у Прикарпаття-Говерли восьма поразка в сезоні.

Пізніше відбувся ще один поєдинок ігрового тижня, в якому Київ-Баскет здобув непросту перемогу над Рівним. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став атакувальний захисник столичного клубу Михайло Бублик, який набрав 28 очок

У підсумку кияни реабілітувався за дві поразки в минулому турі і зрівнявся за кількістю перемог з Харківськими Соколами. Водночас у рівненського колективу 10 перемог і 10 поразок.

У ще одному протистоянні БК Запоріжжя вирвав перемогу в Ніко-Баскета. Найрезультативнішим у переможців став Антон Буц, який записав до свого активу 21 очко.

Закриватиме ігровий день матч між Черкаськими Мавпами та Старим Луцьком.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

14 лютого

Харківські Соколи – Прикарпаття-Говерла 73:61 (22:12, 12:8, 19:24, 20:17)

Київ-Баскет – Рівне 78:70 (21:14, 13:22, 18:20, 26:14)

Запоріжжя – Ніко-Баскет 80:77 (18:17, 22:28, 20:17, 20:15)

Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Черкаські Мавпи перемогли Говерлу, а Харківські Соколи переграли Старий Луцьк.